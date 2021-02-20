В Анапе снесут признанную самостроем гостинцу  Sunny Village

В поселке Витязево (Анапа) снесут гостевой комплекс Sunny Village, признанный судом самостроем. Судебный акт вступил в силу 18 февраля, сообщает Анапская межрайонная прокуратура.

Всего незаконными признаны пять капитальных строений, расположенных в проезде Гиацинтовый, 7. Согласно решению суда, собственник должен демонтировать объекты в течение 30 дней.

Нарушение было установлено еще в октябре 2019 года во время прокурорской проверки. Выяснилось, что разрешение на строительство по указанному адресу не выдавались, а объекты были введены в гражданский оборот в обход установленных законом процедур.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Анапе демонтируют 12-этажный многоквартирный дом на улице Таманской. Объект признали самовольной постройкой: его возведение начали в 2012 году без разрешительных документов с нарушением градостроительных норм.

Наталья Решетняк