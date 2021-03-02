Производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

Ключевые производители мяса птицы и яиц, которые входят в Национальный союз птицеводов, договорились принять меры для сдерживания цен. Решение было принято по итогам совещания министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с крупнейшими предприятиями отрасли.

«Ключевые представители отрасли… отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца»,— говорится в сообщении на сайте Минсельхоза России.

Рост цен Минсельхоз объясняет увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за птичьего гриппа, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения ситуации с заболеваемостью среди животных в Евросоюзе.

Для сдерживания цен правительство установило квоты и пошлины на вывоз зерновых культур и на экспорт масличных, также в этом году запланировано субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Также планируется увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) накануне начала проверять обоснованность повышения цен на мясо птицы и яйца. По данным Росстата, цены на куриное мясо за неделю с 16 по 24 февраля выросли на 1,9%, на яйца — на 1,1%. “Ъ” сообщал, что торговые сети столкнулись с резким ростом закупочных цен на куриные яйца из-за вспышки птичьего гриппа.

Подробности — в материале “Ъ” «Яйца поразил куриновирус».