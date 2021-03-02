Матвиенко призвала отдыхать внутри страны, чтобы не думать о закрытии границ

Границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, но пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет, считает председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. Она посоветовала россиянам планировать летние отпуска в этом году внутри страны.

«Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться»,— сказала госпожа Матвиенко в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что ситуация с коронавирусом в России улучшается благодаря массовой вакцинации и возросшей дисциплине россиян. Председатель Совфеда считает, что большинство ограничений снимут к лету, когда будет снижение заболеваемости. При этом она рекомендовала планировать отпуск в России.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят»,— сказала Валентина Матвиенко. Она сообщила, что при улучшении ситуации с пандемией Россия будет открывать авиасообщение по новым направлениям, но только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян. «Мы видим, что ситуация (с COVID-19.— “Ъ”) в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно»,— добавила она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к августу в России будет сформирован коллективный иммунитет. Планируется, что к этому времени вакцинацию от COVID-19 пройдет 60% населения России. Ранее из-за ограничений на фоне пандемии продажи туров в Сочи и Крым выросли даже в период новогодних праздников.

Подробнее о зимнем отдыхе россиян — в материале “Ъ” «Туристов тянет к морю».