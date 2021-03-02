Добыча нефти в России за два месяца снизилась на 11,9%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-феврале составил 81,6 млн т, что на 11,9% меньше аналогичного периода в прошлом году. Это следует из оперативной сводки Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, которую приводит «Интерфакс».

В феврале объем добычи нефти с газовым конденсатом составил 38,56 млн т, что на 13,8% ниже показателей прошлого года. Уровень среднесуточной добычи составил 10,1 млн баррелей.

Лидеры по добыче нефти:

«Роснефть» — 27,62 млн т (в феврале — 13 млн т),

ЛУКОЙЛ — 11,62 млн т (5,55 млн т),

«Сургутнефтегаз» — 8,57 млн т (4,08 млн т),

«Газпром нефть» — 6,34 млн т (3,04 млн т),

«Татнефть» — 4,21 млн т (2,01 млн т),

«Башнефть» — 1,71 млн т (729,98 тыс. т),

НОВАТЭК — 1,33 млн т (639,71 тыс. т),

«Славнефть» — 1,17 млн т (548,04 тыс. т),

«РуссНефть» — 1,01 млн т (482,58 тыс. т).

Остальные предприятия, включая «Газпром», в совокупности за два месяца добыли 13,87 млн т нефти и газового конденсата, в феврале — 6,54 млн т. Отдельные данные по «Газпрому» не приводятся.

О ситуации на нефтяном рынке читайте в материалах “Ъ”.