Портфель кредитов малому и среднему бизнесу в 2020 году вырос более чем на 20%

Портфель кредитов, выданных банками предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) в 2020 году, вырос на 22,6% и к январю составил 5,8 трлн руб., сообщил Центробанк. При этом в декабре объем выданных кредитов был максимальным за последние два года.

«В декабре 2020 года портфель кредитов, предоставленных банками субъектам малого и среднего предпринимательства, продолжил расти и на 1 января 2021 года составил 5,8 трлн руб.»,— сообщается на сайте ЦБ. Доля просроченной задолженности по таким кредитам снизилась за прошлый год с 11,9 до 11%, отметил регулятор.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях за год снизились, подсчитали в ЦБ. «По кредитам сроком до одного года — до 8,10% годовых, по долгосрочным кредитам — до 7,62% годовых»,— говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 1 марта, утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 млрд руб. для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Действие предыдущей программы закачивается 1 апреля. Правительство решило продлить ее действие, так как не все предприниматели смогли вернуться на докризисный уровень.

Ранее продление программы одобрил президент Владимир Путин. Всего программа должна охватить около 75 тыс. предпринимателей, на которых работает около 1,5 млн человек. По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы в 2021 году, 9,7% компаний могут закрыться.

Подробнее о новых мерах поддержки — в материале “Ъ” «Займи, но работай».