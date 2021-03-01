Пассажирские авиаперевозки в России за месяц выросли на 7,4%

Пассажиропоток российских аэропортов в январе по сравнению с декабрем вырос на 7,4%, следует из данных Росавиации. По сравнению с январем прошлого года он сократился на 30,9%.

В декабре 2020 года российские аэропорты обслужили 9,9 млн человек, в январе 2021-го — 10,6 млн (+7,4%). Однако в январе прошлого года это число доходило до 15,4 млн.

В 2020 году пассажирские авиаперевозки во всем мире, по оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА), на фоне пандемии коронавируса упали на 66% (в пассажиро-километрах, RPK). 24 февраля организация представила свой прогноз на потери авиакомпаний в 2021 году. По оценкам экспертов IАТА, они составят от $75 млрд до $95 млрд. Российский лоукостер «Победа» заявил, что в 2021 году планирует нарастить пассажиропоток на 50%.

О планах компании — в материале “Ъ” «"Победа" нарастит перевозки на 50% в 2021 году».