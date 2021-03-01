Частный капитал ударно оттолкнулся от дна

По данным консалтинговой компании Bain & Company, в 2020 году объем сделок с участием частного инвестиционного капитала, несмотря на пандемию, вырос на 8%, до $555 млрд. Львиная доля сделок была заключена во второй половине года, что помогло вывести рынок из полного оцепенения, в котором он очутился во втором квартале.

Сегодня консалтинговая компания Bain опубликовала очередной годовой доклад о состоянии мировой индустрии частного инвестиционного капитала (private equity, PE) — Global Private Equity Report. В докладе отмечается, что минувший год стал годом «масштабных потрясений — но рынок частного инвесткапитала пережил его без серьезных последствий».

«Несмотря на трагические события, связанные с пандемией COVID-19 и ее последствиями для мировой экономики, несмотря на протесты BLM и целые месяцы социальных потрясений, несмотря на ожесточенную борьбу в ходе президентских выборов в США, которые привели к беспрецедентной атаке толпы на Капитолийский холм, организаторы сделок продолжили свою деятельность в 2020 году, а объемы сделок в целом остались на уровне средних показателей за последние пять лет»,— отмечают в Bain.

В целом по итогам года общий объем сделок с участием PE составил $592 млрд, что превысило показатели 2019 года на 8% и даже стало на 7% выше, чем средний показатель в $555 млрд за последние пять лет.

Львиная доля сделок — $410 млрд — пришлась на третий и четвертый кварталы года, что помогло оживить рынок от почти полного оцепенения, в котором он оказался во втором квартале — когда во многих странах были введены наиболее строгие карантинные меры. Как отметил глава управления Bain & Company по анализу рынка частного капитала Хью Макартур, «рынок абсорбировал резкое падение активности во втором квартале и закончил год на высокой ноте благодаря тому, что организаторы сделок оперативно адаптировались к работе в мире с удаленным доступом. Мы ожидаем, что на рынке накопился спрос на сделки, поэтому 2021 год должен стать весьма насыщенным».

В докладе отмечается, что на фоне мощного притока инвестиционного капитала на рынки — как долгового, так и акционерного — мультипликаторы сделок «нарушили все законы гравитации», достигнув в США 11,4х EBITDA и рекордных 12,6x в Европе. О резком росте мультипликаторов в минувшем году аналитики Bain уже сообщали ранее в ходе анализа рынка слияний и поглощений.

«Показателем того, насколько разогретым оказался рынок, стало то, что в США 70% сделок по выкупу компаний при помощи PE оказались оценены с мультипликатором в 11x к EBITDA»,— подчеркивается в докладе.

Аналитики консалтинговой компании подчеркивают, что мультипликаторы выросли в целом по всем индустриям, но особенно это коснулось тех, кто меньше всего пострадал от пандемии COVID-19, например индустрии платежей, либо тех, кто даже выиграл от нее, как, например, высокотехнологичная индустрия.

В докладе отмечается, что ситуация на рынках во многом выправилась благодаря вмешательству властей США и Европы. «Мало кто горел желанием принимать инвестиционные решения о покупке/продаже в период первоначальной дезориентации, последовавший после вспышки COVID-19. Но настроения изменились после того, как центробанки США и Европы начали агрессивно закачивать триллионы в финансовую экономику. Это и сместило внимание инвесторов с сохранения и перегруппировки своих портфелей на организацию сделок»,— отмечается в докладе.

Евгений Хвостик