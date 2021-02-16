На слияния с поглощениями навалились вирус и власти

В 2020 году общий объем слияний и поглощений (M&A) между компаниями во всем мире сократился на 15% по сравнению с 2019 годом. Аналитики консалтинговой компании Bain отмечают, что с учетом сложной ситуации, в которой оказался мировой бизнес из-за пандемии COVID-19, рынок M&A показал неплохой уровень устойчивости. Эксперты отмечают, что помимо вируса на рынок оказали воздействие трения между США и Китаем и повышенное внимание властей к иностранным поглощениям.

Во вторник консалтинговая компания Bain & Company опубликовала доклад, посвященный основным тенденциям на мировом рынке слияний и поглощений по итогам 2020 года. Аналитики компании отмечают, что в «первые месяцы пандемии рынок M&A фактически замер, а руководство и акционеры компаний переключили свое внимание на то, чтобы просто оставить на плаву свой бизнес и своих сотрудников, отложив планы по слияниям».

Но уже начиная со второй половины года руководители компаний и инвесторы «начали осознавать, как изменился мир и предпочтения потребителей, и понимать важность использования новых возможностей, которые бы помогли их бизнесу приспособиться к новой реальности и выйти из спада победителем».

В третьем и четвертом кварталах средний объем слияний и поглощений вырос более чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой отскок привел к тому, что по итогам всего 2020 года объем мирового рынка M&A составил $2,8 трлн, что на 15% меньше, чем в 2019 году ($3,3 трлн), а количество сделок составило 28,5 тыс. (–11%). Но даже с учетом отрицательной динамики пандемия COVID-19 оказала на мировой рынок M&A не такое разрушительное воздействие, как мировой финансовый кризис 2008–2010 годов: в 2009 году общий объем сделок упал до $2,1 трлн.

Говоря о том, в каких регионах по итогам прошлого года рынок M&A показал наибольшее замедление, Bain отмечает прежде всего Северную и Южную Америку, где объем сделок упал на 25%. Азии и Европе удалось отделаться снижением на 4% и 6% соответственно.

В числе основных трендов ситуации на мировом рынке M&A в 2020 году Bain обозначает выросшую роль правительств в контроле над сделками, большую локализацию сделок и неожиданный рост мультипликаторов при оценке сделки ее участниками.

Так, в мае правительство Германии расширило свои полномочия по запрету покупки иностранными инвесторами немецких фармацевтических компаний, производителей медицинской техники и других медицинских товаров, объяснив это защитой национальной безопасности в условиях пандемии. Теми же причинами британское правительство объяснило ужесточение контроля при рассмотрении трансграничных сделок по покупке британских компаний, работающих в 17 отраслях, наиболее важных для национальной безопасности: фармацевтика, медицинская техника, оборона, технологии и т. д.

Однако рост влияния властей на сектор M&A не ограничился только этими отраслями — например, в августе китайский производитель молочных продуктов China Mengniu Dairy отказался от запланированной ранее покупки австралийского производителя молочных продуктов Lion Dairy, поняв, что австралийское правительство не одобрит эту сделку на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Похожим образом администрация Дональда Трампа пыталась заставить китайскую компанию ByteDance продать американское подразделение своего сервиса TikTok одной из американских технологических компаний — по соображениям защиты национальной безопасности. Впрочем, на прошлой неделе появилась неофициальная информация о том, что администрация нового президента США Джо Байдена не намерена продолжать давление на TikTok.

Результатом такого давления властей на сектор M&A стали сокращение трансграничных сделок и рост более локальных сделок. Число покупок американских и европейских активов азиатскими инвесторами в 2020 году упало на 29%.

Покупатели из материкового Китая направили 93% своих средств на покупку местных компаний и всего 5% — компаний в Европе и США.

Еще в 2016 году эта доля составляла 25% — когда в мире был зафиксирован пик M&A с участием китайских покупателей.

Неожиданным трендом на рынке M&A в 2020 году стал рост мультипликаторов при оценке сделки, тогда как обычно при снижении общей активности на рынке происходит обратное. Так, во время финансового кризиса мультипликаторы упали на 30%.

«Но в непредсказуемый 2020 год все оказалось наоборот,— отмечают аналитики Bain.— В среднем мультипликатор объема сделки в мире по отношению к EBITDA вырос до 14х, тогда как годом ранее он составлял 13х».

Авторы доклада объясняют такую ситуацию доступностью дешевого заемного капитала, что произошло благодаря политике сверхнизких учетных ставок ведущих мировых ЦБ. Кроме того, перспективные объекты для поглощения стали еще привлекательнее в сложных условиях, особенно в таких отраслях, как высокие технологии, телекоммуникации, цифровые медиа и фармацевтика.

Аналитики Bain также считают, что рост оценки активов произошел в том числе благодаря стимулирующим пакетам помощи властей для местного бизнеса. Например общий объем помощи во Франции составил 5% годового ВВП этой страны, а в США — 12% ВВП. Это заметно больше пакетов помощи, оказанной в годы финансового кризиса. Впрочем, эксперты задаются вопросом, насколько долгосрочными окажутся эти факторы государственной поддержки и как это скажется на доступности средств, мультипликаторах и в целом на рынке M&A уже в ближайшее время.

Евгений Хвостик