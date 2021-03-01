Мэрия обещает завершить установку окон в поврежденном от взрыва доме к 2 марта

Основные работы по установке окон в доме на Мещерском бульваре, поврежденном от взрыва газа, планируют закончить 2 марта, сообщили в администрации Нижнего Новгорода. К 28 февраля в доме установили 55 окон в 13 квартирах и подъезде, два окна отремонтировали. Еще 45 окон в 12 помещениях установят 1 марта. Подрядчик занят изготовлением 60 элементов остекления в подъездах и 25 окон для жителей, обратившихся накануне.

«Собственники одной из квартир отказались от замены, некоторые из жители пока не откликнулись, к ним домой рабочие попасть не могут. Эти жители могут обратиться в районную администрацию, и в этих квартирах также будут заменены окна»,– отметил глава города Юрий Шалабаев. Отопление, подача электричества, горячее и холодное водоснабжение в доме восстановлены.

Как писал “Ъ-Приволжье”, взрыв уничтожил пристрой многоквартирного жилого дома. В результате взрыва пострадали три человека. Приоритетной версией взрыва Волжско-Окское управление Ростехнадзора считает возгорание газа после разгерметизации трубы газопровода.

Андрей Репин