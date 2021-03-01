Новый иск епархии к властям Среднеуральска касается восьми зданий уральского монастыря

Новый иск Екатеринбургской епархии к администрации городского округа (ГО) Среднеуральск, о признании права собственности, касается восьми зданий Среднеуральского монастыря. Об этом “Ъ-Урал” рассказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло.

Напомним, что первый иск епархии к администрации касался признания права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в монастыре. Суд удовлетворил иск. На территории монастыря находятся порядка 14 объектов. Согласно рыночной оценке построек, их стоимость составляет более 1 млрд руб.

Отметим, что 28 февраля Максим Миняйло вновь посетил Среднеуральский женский монастырь, духовником которого считался экс-схимонах Сергий (Николай Романов). Телегам-канал «Защита Отца Сергия» публиковал видео, на котором Максим Миняйло находится на территории монастыря с папкой в руке.

«Была беседа с некоторыми насельниками и прихожанами. Можно сказать, что это было личное и доверительное обращение, я не могу про это сказать. В папке у меня было конфиденциальное обращение – к каждому свою, в зависимости от того, кто с чем ко мне подходил», — рассказал Максим Миняйло.

Имущественный конфликт между монастырем, где духовником продолжают считать отлученного от церкви отца Сергия (Николая Романова), обострился в сентябре 2020 года. Тогда сторонники отца Сергия не допустили экспертов епархии для проведения инвентаризации монастыря. В связи с этим СКР по Свердловской области возбудил два уголовных дела по ст.148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст.330 УК РФ («Самоуправство»). В декабре после первого штурма монастыря обвинения по этим статьям было предъявлено отцу Сергию. Ему также вменяют ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). Он будет находиться в столичном СИЗО до 28 февраля.

Мария Игнатова