Россия и Сирия обвинили США в передаче гуманитарной помощи боевикам

Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в передаче гуманитарной помощи сирийским боевикам. США якобы добиваются от ООН гуманитарной помощи для жителей лагеря беженцев «Рукбан», чтобы потом фактически передать ее подконтрольным Вашингтону боевикам.

«Соединенные Штаты используют сложившуюся ситуацию для оказания давления на руководство ООН, регулярно поднимая тему необходимости доставки гуманитарной помощи жителям лагеря. При этом американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз»,— говорится в заявлении (цитата по «Интерфаксу»).

Москва и Дамаск возложили на Вашингтон ответственность «за все, что происходит в оккупированной США зоне и расположенном в ее пределах лагере "Рукбан"». Речь об обеспечении жителей водой, продуктами и предметами первой необходимости до возвращения территории под контроль сирийского правительства.

В конце февраля США нанесли несколько авиаударов по объектам шиитских проиранских группировок на территории Сирии. Удары нанесли по указанию президента США Джо Байдена в ответ на атаки на американские объекты в Ираке. МИД РФ после этого осудил атаку США и призывал уважать суверенитет и целостность Сирии.

О реакции на атаку — в материале “Ъ” «Джо Байден отбомбился по демократам».