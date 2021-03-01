Зимой в Москве выпало осадков на 20% больше нормы

Зима в Москве стала холоднее нормы на 1°C. Осадков выпало на 20% больше нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Прошедшая зима 2020–2021 годов оказалась на 1°C ниже нормы, а осадков выпало на 20% больше положенного с ярко выраженной аномалией в феврале»,— сказал господин Тишковец «РИА Новости».

В центре европейской части России в понедельник, 1 марта, ожидается солнечная и теплая погода, сообщал ранее Гидрометцентр. Дневная температура составит 1...3 °C. Следующие несколько дней также прогнозируется теплая погода.

О потеплении в Москве — в материале “Ъ FM” «Столичный регион накрыла оттепель».