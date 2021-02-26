Столичный регион накрыла оттепель

Власти Москвы предупреждают о возможных проблемах на дорогах из-за резкого потепления, а жители города жалуются на проблемы с такси. После 25-градусных морозов в начале недели за последние дни в регионе потеплело более чем на 20 градусов. Как ожидают синоптики, 26 февраля может побить температурный рекорд 30-летней давности. При этом в Центре организации дорожного движения уже предупредили, что движение на дорогах в утренние часы будет затруднено, и посоветовали воспользоваться общественным транспортом.

Проблемы с трафиком начались в столице 25 февраля — ночью начался сильный снегопад. Из-за этого на улицах образовался гололед, а в пиковые часы из-за работы снегоуборочной техники на дорогах образовались серьезные заторы.

Как выяснил “Ъ FM”, с проблемами на дорогах столкнулись москвичи, решившие воспользоваться услугами такси:

«Тарифы на такси выросли в несколько раз. Я ехал практически в два раза дороже и в два раза дольше. Сами дороги превратились в какие-то реки — никто этот снег не убирает, он тает и превращается в сплошную кашу. Водитель такси сегодня всю дорогу переживал, что из-за того, что такая слякоть, он окатывает грязью прохожих. С другой стороны, он едет в поток. Скорость снизить не может, и из-под колес это все летит. Приятного мало, конечно. Я представляю, как чувствовали себя пешеходы в этот момент. Водителям наверняка от этого тоже не очень хорошо». «При вызове самой машины проходило несколько минут. Приложение показывало, что нет доступных автомобилей вообще. Спустя несколько попыток мне удавалось заказать машину. Машина отмечается, что приезжает, но на самом деле машины нет. Так было два раза. В итоге пришлось отменять заказ. С третьего раза машина заказалась, вместо 45 минут мы ехали час с небольшим. На дорогах, безусловно, грязно, заснежено, заносы. Я не видела ни одного патруля снегоочистительной техники. Поехала практически за 1,5 тыс. руб., потому что, видимо, приложение уже увидело, что я в отчаянии, увеличило тариф, и машина нашлась хотя бы на увеличенный тариф».

26 февраля пассажиры, скорее всего, снова столкнутся с трудностями при вызове такси, и на поездку придется закладывать увеличенные сроки, рассуждает владелец таксомоторной компании Георгий Серпионов: «Дело в том, что водители выйдут все. Это их хлеб. А пассажирам будет сложнее, потому что спрос будет выше, и цена будет выше. Очевидно, на дорогах будет каша, так как снега много. Я вижу, что машины коммунальщиков проезжают, хотя, может быть, их не так много. Снега-то очень много. И, безусловно, увеличивается время в пути, потому что, если в обычную сухую погоду определенное расстояние вы проедете за 10 минут, то в снегопад и в такую кашицу вы будете проезжать 25 минут. А спрос все растет и растет».

25 февраля власти сообщили, что на улицы столицы выпало 7 см снега. При этом, как заявил заммэра Петр Бирюков, городские службы работают в усиленном режиме — в первую очередь расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, а также к метро, МЦК и МЦД.

Впрочем, аномальный снегопад в середине февраля уже показал, что коммунальщикам понадобится как минимум неделя, чтобы ликвидировать последствия непогоды, рассуждает исполнительный директор национального центра «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева: «Снег, который сгребли с тротуаров, в Москве можно убирать до шести дней. Во многих случаях коммунальщики не успевают. Дворы чистятся очень неровно и не секрет, что в период пандемии, когда многие иностранные рабочие уехали, рук, действительно, не хватает. Процветало совместительство, дворники брали по несколько участков, и они, в общем-то, справлялись, когда снег был штатный, но когда начались чрезвычайные ситуации, стали нарушаться нормы по складированию снега во дворах, к сожалению.

Погода сыграет на руку коммунальщикам.

Это потепление, конечно, позволит количеству снега сократиться естественным образом, а остальное уберут в течение недели».

Накануне трудности возникли и у столичных аэропортов — на фоне сильного тумана было задержано и отменено около 30 рейсов.

26 февраля погода также весь день будет теплая и слякотная, похолодание придет в столичный регион только на выходных, рассказал ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец: «В ближайшие сутки сохранится оттепельная сырая слякотная погода с незначительными моросящими осадками. И с высокой вероятностью формирование очаговых дымок и туманов с кратковременным ухудшением видимости до километра и чуть менее. Температура воздуха при этом окажется на 7-8 градусов теплее, чем должна быть. В Москве днем это от +3 до +5. По области от +1 до +6, а это близко к рекорду тепла 1990 года. Соответственно, в таких условиях сугробы в Москве сдуются как минимум на 10 см. 27 февраля оттепель закончится. Ночью это еще 0, +2, днем около 0, и, соответственно, осадки станут переходить в кратковременную, но твердую фазу. Ветры развернутся на холодные северные румбы по скорости 5 – 10 м/сек».

В последний день зимы, судя по прогнозам синоптиков, в столичном регионе температура опустится еще ниже — до -5 градусов в ночное время и до -8 градусов ночью.

При этом март так же запомнится москвичам резкими перепадами температуры — столбик термометра будет опускаться до 15 градусов мороза.

Ульяна Миненкова