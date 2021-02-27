В европейской части России в начале марта ожидается теплая погода

В центре европейской части России в понедельник, 1 марта, ожидается солнечная и теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Дневная температура составит 1...3 °C. По его словам, в следующие несколько дней погода так же будет теплой.

Синоптик при этом отметил, что в первый день весны кратковременно повысится давление, ожидается сильная гололедица. Осадков не ожидается.

«Первый день марта будет отличаться от предшествующих и последующих тем, что кратковременно повысится давление. Будет хоть и облачно, но с прояснениями… Очень приятно, когда первый календарный день весны, который никак нельзя ассоциировать с весной, солнечная улыбка будет обеспечена. В этот день осадков не ожидается. Температура ночью –5…7°C, до –10°C, а днем 1…3°C. Но, как и в предыдущие дни, сильная гололедица»,— рассказал господин Вильфанд «РИА Новости».

По его словам, 2–4 марта также будет теплая погода, температура будет примерно на пять градусов выше многолетних значений. Возможны небольшие осадки. В конце недели температура может немного понизиться.

«Существенно погода не будет отличаться и в четверг (4 марта.—“Ъ”), но циркуляция будет меняться. Возможно, в конце рабочей недели понижение температуры до нормальных значений. Ночные температуры, наиболее вероятное значение, –3…–8°C. Днем будут отрицательные значения от 0 до –5°C»,— рассказал синоптик.