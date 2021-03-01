Вагоны уезжают от ремонтов

Профицит подвижного состава на сети, снижение погрузки и доходности оперирования негативно сказались на вагоноремонтном рынке: в 2020 году объем плановых ремонтов сократился примерно на 13% и продолжает падать в 2021 году. Цена также снизилась, на 5–15%, следует из данных клиентов вагоноремонтных предприятий. Однако рост цен на металл, выражающийся в увеличении стоимости комплектующих, а также запрет импорта украинских железнодорожных колес могут развернуть этот тренд.

Объем плановых ремонтов на сети ОАО РЖД в 2020 году составил 383,3 тыс. вагонов, следует из обзора «Infoline-Аналитики». Это на 12,7% меньше, чем в 2019 году. Источник, знакомый с итоговой статистикой по вагоноремонтам, подтверждает размер спада (12,6%), называя другую итоговую цифру — 379,8 тыс. единиц.

Доля ОАО РЖД на рынке плановых ремонтов с продажей ВРК-3 (см. “Ъ” от 4 октября 2019 года) и ВРК-2 (см. “Ъ” от 19 июня 2020 года) закономерно сократилась: если в 2019 году она составляла около 54,5%, то к концу 2020 года снизилась до 21% и продолжила сокращаться в новом году, составив по итогам января чуть более 18%. Из данных «Infoline-Аналитики» следует, что показатели оставшейся в контуре ОАО РЖД ВРК-1 сокращались наиболее резко — на 24,4% в 2020 году, тогда как объемы частных ВРК-2 (принадлежит Новой вагоноремонтной компании, НВК) и ВРК-3 (у Объединенной металлургической компании, ОМК) упали на 13,4% и 3,9% соответственно. В ОАО РЖД и ВРК цифры не комментируют.

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что по итогам января объем ремонтов продолжает сокращаться — относительно января 2020 года он упал на 2,5%, до 31 тыс. единиц, относительно января 2019 года — на 11,3%. По его словам, средняя цена ремонта относительно 2019 года также упала — примерно на 15%. По оценкам компаний, входящих в Союз операторов железнодорожного транспорта, снижение цены составило от 5% до 15%.

Цена ремонта вагона состоит из нескольких элементов: ремонтных работ, включающих накладные расходы, стоимости расходных деталей, стоимости крупного вагонного литья и колесных пар, говорит собеседник “Ъ” среди операторов. В стоимости работ, отмечает он, можно добиваться экономии, например улучшая технологию, повышая квалификацию персонала, расширяя региональную сеть. А вот стоимость расходных материалов сейчас выросла по причине увеличения цен на металл. Стоимость колеса пока зафиксировалась, но не факт, что запрет ввоза украинского колеса (см. “Ъ” от 9 февраля) не приведет к еще одной волне дефицита и спекулятивному росту цены, говорит собеседник “Ъ” на рынке. Существует и тренд повышения стоимости деталей для инновационных вагонов (до 50%), подхваченный изготовителями под прикрытием роста цен на металл, добавляет другой собеседник “Ъ”.

В 2020 году рынок вагоноремонта более чем на 80% стал частным, отмечает президент группы «Новотранс» (16% на рынке вагоноремонта) Константин Гончаров. «К сожалению, эта трансформация произошла на фоне пониженного спроса на услуги депо, обусловленного экономической ситуацией в целом и сокращением объемов перевозок в частности»,— говорит топ-менеджер. По его словам, из-за обострения ценовой конкуренции, демпинга и соответствующего падения качества ремонтов 95% операторов сегодня контролируют и обеспечивают ремонты силами собственных специалистов либо просто отставляют подвижной состав до лучших времен.

По мнению господина Гончарова, выходом мог бы стать «механизм сервисного содержания с расширенной гарантией», который и ввел «Новотранс», когда клиент договаривается с предприятием на определенный срок, а оно берет на себя взаимодействие с ОАО РЖД, включая текущие отцепочные ремонты. Операторы с 30 тыс. вагонов в парке, полагает он, смогут за полгода экономить до 150 млн руб., флагманы рынка — до 500 млн руб.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что 2021 год будет для вагоноремонтных предприятий очень непростым, поскольку мощности с низкой загрузкой будут уходить с рынка медленно. Цены на комплектующие из-за роста цен на металл вырастут, а ценовое давление со стороны операторов, у которых снизились доходы, будет сохраняться, в частности, НВК после покупки ВРК-2 снизила цены на ремонты, вынуждая к этому и другие вагоноремонтные предприятия.

Выходом, на взгляд эксперта, могут стать развитие бизнеса вагонно-колесных мастерских (для таких вертикально интегрированных игроков, как ОМК на своих ремонтных активах или Evraz в партнерстве с «Гарант Рейл Сервисом»), развитие предложения гарантийных сервисов, как делает «Новотранс», а также закрытие незагруженных неэффективных мощностей.

Наталья Скорлыгина