«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» проиграли казанскому «Рубину» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:2 (Деспотович, 53, 89). В основном составе «Спартака» впервые после возвращения в команду вышел голландец Квинси Промес.

Обе команды завершали игру в неполном составе. У «Спартака» был удален Зобнин, у «Рубина» — Абильдгор. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отсутствовал на матче из-за дисквалификации.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице с 35 очками. «Рубин» располагается на 7-й позиции с 31 очком. В следующем туре «Спартак» сыграет 7 марта дома с «Краснодаром», а «Рубин» 8 марта примет санкт-петербургский «Зенит».

29-летний полузащитник Квинси Промес перешел в «Спартак» в конце февраля из амстердамского «Аякса», причем не на правах аренды, как предполагалось ранее, а в результате полноценного трансфера. Продолжительность контракта 29-летнего футболиста со «Спартаком» составит 3,5 года. Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, забил 66 голов в 135 матчах, став в сезоне-2016/17 чемпионом России и выиграв затем Суперкубок.

Подробнее о возвращении голландца читайте в публикации “Ъ” «Квинси Промес доехал до Москвы».