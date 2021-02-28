СМИ сообщили об отмене очной выставки видеоигр E3 в Лос-Анджелесе

Выставка видеоигр Electronic Entertainment Expo (E3), традиционно проходящая в американском Лос-Анджелесе, не будет проходить в 2021 году в очном формате, сообщает издание Video Games Chronicle со ссылкой на документы комиссии Лос-Анджелеса по выставкам и туризму. Согласно информации издания, в календаре мероприятий на 2021 выставка E3 указана как «отмененная».

Ранее объявлялось, что выставка E3 в 2021 году пройдет с 15 по 17 июня. Ассоциация разработчиков развлекательного ПО (ESA), ответственная за проведение E3, работает над получением лицензий на проведение выставки в 2022 и 2023 года, указано в опубликованной изданием копии документа городской комиссии.

ESA сообщила Video Games Chronicle, что намерена «трансформировать опыт E3 в 2021 году» и раскрыть детали проведения мероприятия в ближайшем будущем. По данным издания, ассоциация предлагает своим членам провести в дни проведения E3 прямые трансляции, а также выпустить демоверсии игр для загрузки на обычные игровые платформы. Источники Video Games Chronicle в индустрии сообщили, что исходят из того, что E3 не будет проходить в 2021 году в очном формате.

Выставка E3 проходит с 1995 года в выставочном центре Лос-Анджелеса. До 2017 года она была открыта только для прессы и представителей индустрии, позднее организаторы начали продавать билеты для публики. В 2020 году выставка была полностью отменена из-за распространения коронавируса. Вместо презентаций на E3 ведущие издатели провели собственные онлайн-презентации.

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