Жизнь «Остина» перенесли в клип Земфиры

Талантливая реклама или неожиданное вдохновение — новый клип Земфиры по мотивам игры для смартфона Homescapes вызвал споры в соцсетях. 19 февраля певица представила видео на песню «Остин». В основе сюжета герой популярной головоломки — дворецкий Остин — восстанавливает фамильный особняк. В создании клипа участвовал и разработчик игры — компания Playrix братьев Бухманов. По итогам прошлого года она вошла в число самых успешных издателей игр. Для кого более выгодна такая коллаборация? Разбирался Иван Корякин.



«Остин раздражает меня своей стерильностью, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь» — так появление героя игры Homescapes в своем клипе объяснила сама Земфира. И в каком-то смысле отомстила ему. Если раньше Остин занимался реконструкцией старинного особняка детства, то по сюжету видео стал его заложником. Дворецкого посещают жуткие видения: он видит свою смерть и бежит от разрушения и пожара в доме. Надежда на спасение — любимая девушка Кэтрин. Но в объятиях Остина она тает как свеча.

Новый клип Земфиры тут же вышел в тренды российского YouTube. Одни поклонники радуются новой песне и ждут альбом, выход которого в феврале анонсировала актриса Рената Литвинова. Пластинка может стать для Земфиры первой за девять лет. Другие пользователи шутят, какой треклист ждет фанатов, если Земфира скачает другие популярные игры — например, Wormix или «Зомби Ферму». Тем не менее сам факт коллаборации Земфиры и разработчиков из Playrix удивил многих. Одна из самых успешных компаний-издателей игр в мире и легенда музыки нулевых --- вряд ли кому-то из них нужна дополнительная реклама, соглашаются музыкальные критики и эксперты гейм-рынка. Заплатили ли за такой тандем Земфире — вопрос также открытый.

Для Playrix это скорее имиджевый, нежели коммерческий продукт, уверен независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко: «Братьям Бухманам чуть за 30, свою первую игру они выпустили еще в 2001 году, как раз когда Земфира была одной из самых популярных отечественных исполнительниц.

Если ты заработал миллиарды и сделал игру, которая стала смыслом всей твоей жизни, почему бы не создать и качественную деконструкцию всего этого с привлечением своего, возможно, самого любимого исполнителя из юности?

И если такие, далеко не бедные люди, как братья Бухманы могут себе позволить такую постмодернистскую штуку, то это очень здорово».

Впрочем, не исключено, что фанатов Земфиры заинтересует игра, и количество ее скачиваний в ближайшие несколько дней увеличится. Но от коллаборации выиграет не только разработчик. Для певицы это хороший способ подготовить выход нового альбома, считает обозреватель “Ъ” Борис Барабанов: «У Земфиры долгое время не было таких ярких поворотов в творчестве: она вообще долго не снимала клипов, таких настоящих, сюжетных, и тут вдруг она демонстрируют абсолютную вовлеченность в, наверное, не самую серьезную материю. Но тем не менее она использует реальность как топливо для своего творчества. Она встряхнула общественное сознание и заставила снова о себе говорить».

Качество анимации и проработку сюжетной линии отмечают как эксперты, так и простые пользователи. Над клипом, кстати, трудились 80 человек. Правда, сколько он стоит и кто в итоге его финансировал, в компании Playrix не раскрывают. Подобные коллаборации в России — пока редкость. В прошлом году, например, рэпер Noize MC записал песню, посвященную игре League of Legends. Однако тогда релизом заинтересовались в основном киберспортивные порталы.

Елена Иванова