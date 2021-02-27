ЦСКА в шестой раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В заключительном матче чемпионата клуб победил казанский «Ак Барс».

Прошедший в Казани матч окончился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственную шайбу на 31-й минуте забил Артем Сергеев. В турнирной таблице ЦСКА набрал 91 очко, «Ак Барс» — 90.

В результате ЦСКА в шестой раз стал обладателем Кубка Континента. Клуб три года подряд побеждает в регулярном чемпионате. «Ак Барс» Кубок Континента не выигрывал ни разу.