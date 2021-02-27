Умер чемпион СССР по хоккею Александр Баринев

В возрасте 68 лет умер чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» Александр Баринев, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Баринев играл за «Спартак» с 1975 по 1980 годы. Стал чемпионом СССР в 1976 году, также дважды завоевывал бронзу в 1979 и 1980 годах.

Хоккеист также выступал за ЦСКА (1970–1971), тверской СКА МВО, воскресенский «Химик» (1971–1972), саратовский «Кристалл» (1972–1975), австрийский «Фельдкирхе» (1980–1984). Провел 166 матчей в чемпионатах СССР, забросив 46 шайб.

После окончания карьеры Александр Баринев работал в тренерском штабе основной и молодежной команд «Спартака». Также в разное время тренировал австрийский «Фельдкирх», немецкие «Ратинген» и «Бад-Тельц», подольский «Витязь».