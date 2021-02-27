Оппозиция Армении обвинила власти в попытке организовать провокации на акции протеста

Объединенная оппозиция Армении сообщила о попытке властей организовать провокации во время бессрочной акции протеста на проспекте Баграмяна перед зданием парламента в Ереване. Протесты в Армении вновь начались 25 февраля после того, как Генштаб потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Власти пытаются организовать провокации на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой пленных и без вести пропавших, чувствами их родителей, направить некоторые группы против граждан, собравшихся у здания Национального собрания (парламента.— “Ъ”)»,— сказано в заявлении оппозиционного «Движения спасения родины» в Facebook.

Представители движения призвали граждан не поддаваться на провокации, а полицию — не допустить нежелательных инцидентов и их последствий. «В противном случае ответственность за эти последствия будут нести власти»,— сказано в сообщении.

Сегодня на проспекте Баграмяна проходит митинг оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна. Там сооружена сцена, установлена аудиоаппаратура, сообщает «Sputnik Армения». В начале митинга член «Движения спасения родины» Гегам Манукян призвал всех участников повернуться спиной к зданию парламента, чтобы продемонстрировать свое отношение к этому «недействующему институту». Проспект Баграмяна перекрыт с 25 февраля, там стоят палатки, в которых ночуют демонстранты.

25 февраля Генштаб Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна, который ранее назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер». Никол Пашинян после требования его отставки заявил о попытке переворота. В Ереване прошли митинги сторонников властей и оппозиции.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян выходит сухим из войны».