Норвежка Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате мира

Норвежская лыжница Тереза Йохауг заняла первое место в скиатлоне на чемпионате мира, проходящем в германском городе Оберстдорф. Дистанцию 15 км (7,5 км классическим и 7,5 км свободным стилем) спортсменка преодолела за 38 минут 35,5 секунды.

Серебро получила шведка Фрида Карлссон (+30,0 сек.), бронзу — шведка Эбба Андерссон (+30,2 сек.). Из россиянок лучший результат показала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место (+1 мин 23,3 сек.).

ЧМ по лыжным видам спорта продлится до 7 марта.

Об успехах россиян на чемпионате читайте в материале “Ъ” «Что норвежцам подъем, то России отбой».