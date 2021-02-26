Что норвежцам подъем, то России отбой

Первые гонки чемпионата мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе оказались неудачными для сборной России. За награды она билась только в мужском спринтерском финале, в котором ни Сергей Устюгов, получивший перед первенством травму, ни лидер российской команды Александр Большунов не смогли помешать норвежской тройке во главе с защитившим чемпионское звание в этом жанре Йоханнесом Клэбо занять весь подиум.

Этот день, конечно, для тех, кто переживает за выступающую в Оберстдорфе формально в нейтральном статусе сборную России, был днем несбывшихся надежд. Надежды, пусть, может, не золотые, а хотя бы просто на высокое место, в спринте (его на этом чемпионате бежали «классикой») связывались с женской командой, довольно сильной в нынешнем сезоне. Но весь российский квартет — Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Христина Мацокина — сошел в четвертьфинале. Тем более надежды связывались с командой мужской — уже без всяких натяжек медальные. Но и у нее не срослось.

Вплоть до финала все было более или менее неплохо. Четвертьфинальную и полуфинальную стадии проскочили два самых именитых российских спортсмена — Сергей Устюгов и Александр Большунов. Устюгов царил в лыжных гонках перед пхёнчханской Олимпиадой 2018 года, время Большунова, уже двукратного обладателя Кубка мира, настало после нее. Оба — универсалы, оба в спринте выглядят ничуть не хуже, чем в дистанционном жанре.

Насчет формы Устюгова имелись, конечно, сильные сомнения.

Чуть ли не в главную февральскую новость, касающуюся российской сборной, превратилось падение Устюгова на тренировке за несколько дней до чемпионата, вылившееся в такую травму, что сам спортсмен предполагал, что выступить в спринте не удастся.

Но вроде бы боль он терпел.

Насчет формы Большунова, великолепной фактически по ходу всего сезона, сомнения рождали разве что сообщения о подхваченной им незадолго до первенства простуде. Но простуда — это часто ерунда для такого гиганта. И можно было понять тех, кто заранее наслаждался вкуснейшим из всех зрелищ, что существуют в сегодняшних лыжах,— битовой Большунова с таким же талантливым, как он, норвежским ровесником Йоханнесом Клэбо, который выиграл коньковый спринт на предыдущем чемпионате мира два года назад, ну и, может быть, с подключившимся к этой битве Устюговым.

Все пункты такого сценария, каким бы реалистичным он ни казался, оказались выброшены на помойку. Сергей Устюгов со своей больной ногой все же не сдюжил и в финале обошел лишь шведа Оскара Свенссона.

Александр Большунов же сохранял интригу живой примерно половину дистанции финала.

Он, как это чаще всего бывает, на вязкой из-за абсолютно не февральского, а скорее майского немецкого солнца трассе пытался диктовать темп, который поддерживали три норвежца — Йоханнес Клэбо, Эрик Вальнес и Ховард Тёугбёль. Они тянулись за Устюговым. А потом был подъем перед спуском к финишной прямой. И на нем накатившая норвежская волна смыла все шансы Большунова. Преследователи выскакивали из-за его спины один за другим и уходили вперед, а пытаться достать эту троицу во главе с Клэбо на спуске и финишной прямой было, разумеется, бессмысленно. Норвежская бригада в спринте оказалась чересчур хороша для российской. Но теперь сражение с ней переносится на другую площадку: в выходные участники чемпионата мира побегут скиатлон.

Алексей Доспехов