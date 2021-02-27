В Италии расследуют предложения посредника из Болгарии о поставках «Спутника V»

Прокуратура Рима начала расследование посреднических предложений о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», материалы дела также переданы в Интерпол, сообщает газета Il Messaggero. По данным издания, предложение о поставке 50 млн доз поступило в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии по электронной почте от посредника из Болгарии.

Как пишет Il Messaggero, предложения от посредников по поводу покупки препаратов разных фармацевтических компаний также получили главы ряда итальянских регионов. Цена таких вакцин чаще всего была в два-три раза выше той, которую согласовала Еврокомиссия с производителями, отмечает газета. Цену на вакцину «Спутник V» предлагалось обсудить на переговорах в случае заинтересованности заказчика.

Ранее сообщалось, что цена одной дозы вакцины «Спутник V» для внешнего рынка будет менее $10.

Больше всего предложений от посредников, по данным газеты, получил губернатор Венето Лука Дзайя, который ранее объявил о поиске дополнительных каналов поставки препаратов. Он попросил разрешение на закупку вакцин в третьих странах, уточнив, что речь о российской вакцине не идет из-за отсутствия одобрения со стороны ЕС. При этом лидер партии «Лига» Маттео Сальвини не исключил приобретения «Спутника V». «Главная цель — обеспечение безопасности граждан и их здоровья. Если вакцина "Спутник V" эффективна и уже используется в разных странах, в том числе в Венгрии, которая входит в ЕС, почему бы не применять ее?» — сказал он (перевод по ТАСС).

С начала пандемии в Италии выявили более 2,8 млн зараженных, умерли 97 тыс. человек. Сейчас в стране вакцинация проходит с применением вакцин Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. 10 февраля разработчик «Спутника V» опубликовал подтверждение подачи заявки на регистрацию вакцины в ЕС, до этого препарат прошел этап научной консультации регулятора ЕС. Венгрия первой из европейских стран одобрила российскую вакцину.