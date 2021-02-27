Bloomberg: Robinhood намерен в марте конфиденциально подать заявку на IPO

Приложение для инвестиций Robinhood планирует в следующем месяце конфиденциально подать заявку на IPO, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, на прошлой неделе компания обсудила с андеррайтерами проведение первичного размещения акций в течение ближайших недель, но точного решения принято не было, и сроки могут измениться.

В 2020-м Robinhood был оценен в $11,7 млрд. В этом году, на фоне скандала с трейдерами с Reddit, компания привлекла от инвесторов и венчурных фондов $3,4 млрд для покрытия заявок. Полученное финансирование планируется конвертировать в акционерный капитал при IPO. По данным Bloomberg, первый транш будет конвертирован в акции исходя из оценки Robinhood $30 млрд или со скидкой 30% к цене IPO (зависит от того, какая цена ниже), второй транш конвертируют исходя либо из той же скидки, либо из оценки $33 млрд.

Представитель Robinhood отказался комментировать информацию Bloomberg.

Напомним, в январе 2021-го пользователи популярного интернет-форума Reddit устроили флешмоб, решив «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний, в частности GameStop, занимающейся продажей игровых консолей и видеоигр. Один из пользователи Reddit призвал покупать акции GameStop, на что быстро откликнулись частные инвесторы и бросились скупать бумаги. Благодаря этому капитализация GameStop за январь выросла до $7 млрд. Ставившие против нее шорт-продавцы потеряли минимум $6 млрд. После этого Robinhood внезапно ограничил операции по акциям GameStop и ряда других компаний. Против онлайн-брокера был подан коллективный иск, к которому присоединилось около 31 тыс. человек.

Подробности — в публикации “Ъ” «Robinhood, который не стал д’Артаньяном».