Минтруд предложил изменить трудовые книжки с 2023 года

Минтруд России разработал предложения по обновлению формы бумажной трудовой книжки и изменению в порядке ведения и хранения книжек. Кардинальных нововведений не планируется. Новый образец документа может появиться с 1 января 2023 года, при этом прежние формы трудовой книжки и бланки вкладышей будут действительны, менять их не потребуется.

Согласно пакету документов, подготовленных Минтрудом, работодатель по-прежнему будет обязан вести трудовую книжку на каждого сотрудника, для которого эта работа является основной. Дистанционный работник также может предоставить трудовую книжку для внесения сведений, сообщает «Российская газета».

При оформлении трудовой книжки нового образца в начале трудовой деятельности работодатели будут вносить фамилию, имя, отчество работника, дату рождения, образование, профессию, специальность. Все сведения о работнике, указываемые на титульном листе трудовой книжки, заполняются на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, документов об образовании.

В июле 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках. Сотрудники должны были определиться с вариантом трудовой книжки до 31 декабря. При выборе бумажной книжки работодатель продолжит вносить в нее сведения наряду с электронной формой. По данным ВЦИОМ, около 60% работающих россиян не хотят переходить на электронную трудовую книжку.