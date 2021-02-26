Санду пообещала расследование о концессии аэропорта Кишинева на уровне правительства

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что на правительственном уровне будет проведено расследование по передаче аэропорта Кишинева в концессию. По ее словам, прокуратура находится на финальном этапе расследования.

«Прокуратура... в скором времени отправится в суд в связи с незаконной сдачей аэропорта в концессию. Будет проведено расследование на уровне правительства в связи с тем, как проводился мониторинг инвестиционного плана концессора по развитию аэропорта до 2019 года»,— сказала госпожа Санду на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее оспорить концессию в суде пыталось Агентство госсобственности Молдавии, но с сентября 2019 года не было ни одного заседания по этой теме, сообщила президент.

Аэропорт передали в концессию в 2013 году российскому консорциуму Avia Invest на 49 лет. В объект должны были инвестировать €244 млн. Парламент летом 2020 года создал комиссию по анализу приватизации объектов в 2013–2019 годах. Ее председатель попросил правоохранительные органы проверить сделку. Агентство государственной собственности Молдавии летом 2020 года разорвало контракт о концессии.

Подробнее о проблеме — в материале “Ъ” 2019 года «Россия хочет приземлиться в аэропорту Кишинева».