ЦБ разработал единые критерии для мобильных приложений банков

ЦБ разработал проект нормативного акта с описанием нескольких требований к мобильным приложениям банков, с помощью которых финансовые услуги предоставляются дистанционно. Центробанк заявляет, что инициатива нацелена на оптимизацию затрат банков.

При наличии у банка нескольких мобильных приложений для оказания услуг банк будет обязан обеспечить возможность физлицам получать их дистанционно только в том приложении, которым пользуется больше всего клиентов, указал ЦБ.

Кроме того, в проекте ЦБ говорится, что кредитная организация может не предоставлять услуги дистанционно с помощью приложения, если принято решение о прекращении его использования. Указанные критерии могут вступить в силу с января 2022 года, говорится в документе.