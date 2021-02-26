Суд над Любовью Соболь по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища начнется 4 марта

Мировой суд Перовского судебного района Москвы 4 марта проведет предварительное заседание по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 2 ст. 139 УК РФ), возбужденному против соратницы Алексея Навального Любови Соболь. Об этом говорится в карточке дела на портале мировых судей Москвы.

Сегодня днем, 26 февраля, адвокат госпожи Соболь Владимир Воронин в соцсетях подтвердил дату предварительного заседания (4 марта) и сообщил, что прокуратура Москвы вручила его подзащитной обвинительное заключение.

Напомним, 21 декабря 2020 года Любовь Соболь приехала домой к Константину Кудрявцеву — человеку, которого оппозиционный политик Алексей Навальный называет причастным к своему отравлению,— и попыталась поговорить с ним. Происходящее оппозиционер транслировала в прямом эфире. В трансляции она рассказала, что попробовала поговорить с «мамой господина Кудрявцева», но та ей дверь не открыла, после чего госпожа Соболь «смогла зайти в соседнюю квартиру». Как ей удалось туда попасть и какой у этой квартиры номер, Любовь Соболь не сказала.

25 декабря Следственный комитет РФ (СКР) завел против нее уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия по заявлению Галины Субботиной, проживающей в квартире соседней с квартирой господина Кудрявцева. По словам госпожи Соболь, госпожа Субботина приходится Константину Кудрявцеву тещей. По версии следствия, Любовь Соболь, действуя «в соответствии с заранее разработанным планом», проникла в квартиру, применив силу к Галине Субботиной, причинив ей «нравственные страдания и физическую боль». Политик обвинения отрицает.

Госпожа Соболь сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) во время несанкционированного митинга в Москве 23 января. По версии следствия, она призывала через соцсети к участию в протестах, в результате чего в центр Москвы приехали те, кто должен был оставаться на самоизоляции из-за болезни, что создало угрозу «массового заболевания людей по неосторожности».

Кира Дюрягина