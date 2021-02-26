В Татарстане за год отгрузили алкоголь на 24,5 млрд рублей

По итогам 2020 года на территории Татарстана объем отгруженной алкогольной продукции составил 24,5 млрд руб. Индекс производства спиртного в регионе составил 107,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Татспиртпрома».

Отмечается, что производство водки в Татарстане в прошлом году составило 7,8 млн дал, пива — 54,8 млн дал. Также в регионе выпустили 5,3 млн дал спирта, ректификованного из пищевого сырья.

«Годовая мощность cпиртовых производств в Мамадыше и Усадах составила более 4 млн дал, ликеро-водочных – 10 млн дал, а по розливу пива – 20 млн декалитров… Положительнуюд инамику продаж 17-32% показали коньяки, настойки Graf Ledoff, Tundra Bitter, бальзам «Бугульма». А титульный бренд Tundra, благодаря, в том числе, и широкой дистрибьюторской сети вырос на 37%», – сказал гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

"Ъ-Казань"