Суд обязал власти Красноярска отремонтировать восемь школ и детских садов

Прокуратура Красноярска через суд добилась возложения на муниципалитет обязанности по проведению ремонта в пяти школах и трех детских садах города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства в пятницу.

Иски в суд прокуратура направила после проверки, которая показала, что несколько образовательных учреждений Красноярска нуждаются в ремонте. В заявлениях она просила обязать главное управление образования горадминистрации выделить средства на обследование, разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта.

По решению суда, муниципалитет должен до 1 июня 2022 года отремонтировать школы №№ 5, 85, 129, 134, 143 и детские сады №№ 13, 315, 282. В детских садах №№ 99 и 292, а также школе № 85 в течение года должны быть обследованы для решения вопроса об их дальнейшем ремонте.

«В целях исключения фактов нарушения прав детей, срыва образовательного процесса прокуратурой города взяты на контроль вопросы перераспределения учащихся школ и воспитанников детских садов на период ремонта в другие близлежащие образовательные учреждения», — добавили в прокуратуре.

Дарья Решетникова