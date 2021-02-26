Краснодарский торговый комплекс «Галактика» оценили в 5,3 млрд рублей

В ходе банкротства краснодарского ЗАО «Темпл Инк» конкурный управляющий Владимир Звонарев опубликовал отчет об оценке рыночной стоимости имущества должника, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущество ЗАО «Темпл Инк» оценено в 5,3 млрд руб.

По информации ЕФРСБ, компании-банкроту принадлежат семь земельных участков в Краснодаре, коммунальная инфраструктура, а также два помещения площадью 94 тыс. кв. м и 16 тыс. кв. м. Кадастровые номера помещений, приведенные в информации, указывают на то, что первое из них – это торговый центр «Галактика», втрое – офисный центр на смежном участке. ЗАО «Темпл Инк» было признано несостоятельным в апреле 2018 года. Инициатором банкротства стало ООО «Келлер», которое приобрело у строительной организации «Спецстроймонтаж» право требования задолженности за монтажные работы на сумму 129 млн руб.

Анна Перова, Краснодар