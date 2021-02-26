В Томске бюджетников просят перечислить деньги на помощь ветеранам

Мэрия Томска разослала в подведомственные учреждения письмо с просьбой организовать помощь в перечислении средств на благотворительный счет для помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

«Убедительно прошу провести разъяснительную работу с сотрудниками вверенных вам учреждений с целью посильного участия каждого сотрудника в проводимой акции»,— сообщается в документе, который опубликовал независимый депутатом гордумы Максимом Забелиным.

Как он уточнил, к нему на протяжении двух дней от бюджетников поступают вопросы по соответствующему обращению.

Согласно информации, опубликованной на сайте мэрии Томска, в 2020 году на благотворительный счет «Победа» поступило 3 млн руб. В частности из них на выплату срочной помощи ветеранам ВОВ ушло более 1,6 млн руб., на изготовление юбилейных знаков — почти 300 тыс. руб.

Артем Шпек