В селах Волгоградской области установят современные станции доочистки воды

В Волгоградской области установят современные системы доочистки питьевой воды в 155 населенных пунктах 32 муниципальных образований. Закупку и монтаж оборудования планируется завершить до конца 2021 года. Об этом сообщили в обладминистрации.

На реализацию программы по оснащению систем водоснабжения блочно-модульными станциями из регионального бюджета выделили 108,5 млн руб. Системы установят в населенных пунктах, где водоснабжение осуществляется из подземных или искусственных источников, либо идет только техническая вода.

«В том числе в Городищенском районе блочно-модульную станцию построят в хуторе Красный Пахарь. Однако наибольшее число участников программы представляют маловодные территории Заволжья: Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Старополтавский районы — по десять станций, Среднеахтубинский район — восемь станций», — уточнили в обладминистрации.

Мария Шахрай