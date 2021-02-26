Предприятие «Ростеха» разработало комплекс борьбы с беспилотниками

Санкт-петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс борьбы с беспилотниками «Защита», сообщили в пресс-службе «Ростеха» РБК. Стоимость комплекса составит от 25 млн руб.

Комплекс «Защита» способен на расстоянии до 2 км обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом вне зависимости от времени суток и погодных условий. При этом сам комплекс остается незаметным и неуязвимым для других перехватывающих устройств. На развертывание системы необходимо около 30 минут.

Генеральный директор «Веги» Вячеслав Михеев сообщил, что испытания «Защиты» уже завершены и предприятие готово к серийному производству. По его словам, «Вектор» готов выпускать до 50 комплексов в год. Господин Михеев также рассказал, что у «Защиты» уже есть несколько потенциальных заказчиков, «в том числе среди силовых ведомств». «По оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость комплексных решений для противодействия БПЛА составляет 25–35 млн руб. в зависимости от комплектации»,— сообщили изданию в пресс-службе «Росэлектроники».

Ранее заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко сообщил, что в России создаются лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками и оптическим и оптико-электронным средствам противника.