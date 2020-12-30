В России создадут лазерное оружие для борьбы с дронами

Лазерные комплексы для борьбы с беспилотниками создаются в России, сообщил в интервью газете «Красная звезда» заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко.

«В настоящее время выполняются работы по созданию других лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средствам противника»,— сказал господин Криворучко.

Замглавы Минобороны добавил, что также планируется создавать единые комплексы из лазеров и огневых средств бронетанковой техники для борьбы с высокоточным оружием. Кроме того, для противодействия беспилотникам разрабатывается радиочастотный комплекс для функционального поражения их радиоэлектронной аппаратуры.

Алексей Криворучко напомнил, что в декабре 2018 года на боевое дежурство уже были поставлены лазерные передвижные самоходные комплексы «Пересвет». Ранее внедрение этих лазерных комплексов анонсировал президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.