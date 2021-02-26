Страны ОЭСР заняли почти треть ВВП

На фоне резкого увеличения дефицитов бюджетов в «ковидном» году правительства входящих в ОЭСР развитых стран привлекли рекордный объем заимствований — $18 трлн. Это сразу на $6,8 трлн больше, чем было годом ранее, сообщает ОЭСР. Такой объем размещения эквивалентен 29% общего ВВП этих стран (годом ранее — 17%). В среднем в последние годы страны ОЭСР привлекали ежегодно займов на $10,5 трлн, и 80% этой суммы направлялось на рефинансирование старого долга. В этом году заимствования могут составить еще $19 трлн, ожидают в организации.

Объем чистого долга по облигациям у стран ОЭСР за 2020 год вырос до $8,6 трлн против роста на $1,7 трлн в 2019-м (больше, чем суммарно за последние пять лет). В этом году прирост задолженности может составить еще $5 трлн. В итоге соотношение долга стран ОЭСР и ВВП, увеличившееся на 16 процентных пунктов по итогам 2020 года, вырастет еще на 4 процентных пункта в 2021 году — до примерно 90% ВВП, или до $60 трлн.

Интересно, что увеличение долга по госбумагам сопровождалось не ростом, а снижением стоимости его обслуживания,— для облигаций, выпущенных в долларах США, средняя доходность сократилась с 2% в 2019 году до 0,7% в 2020-м, для номинированных в евро — с 0,6% до 0,2%. Снижению ставок способствовало не только бегство инвесторов от риска, но и активная стимулирующая политика центробанков. Суммарно регуляторы 28 развитых стран, предпринимавшие такие действия, выкупили в прошлом году гособлигаций на $4,5трлн. Во многих государствах это сделало их крупнейшими кредиторами (к примеру, в Швеции и Японии на балансе центробанков — 45% выпущенных обязательств, в США — более 20%).

Более 20% облигаций в ОЭСР вовсе были выпущены с отрицательными ставками доходности (в зоне евро таковых 50%, в Японии — 60%), а 80% — под менее чем 1% годовых. Выше всего доля долга, размещенного по отрицательным ставкам, у Германии (97%), у Франции (68%) и Японии (60%). Впрочем, более быстрое восстановление экономики во втором квартале этого года и ускорение инфляции могут сказаться на росте требуемой доходности — для десятилетних гособлигаций США прирост с начала года уже превысил 60% — до 1,4% годовых.

Татьяна Едовина