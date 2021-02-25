Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Ереване

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном кризисную ситуацию в Армении. Напомним, в Ереване сегодня, 25 февраля, прошли митинги сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна и одновременно оппозиции, требующей его отставки.

«По инициативе российской стороны 25 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу,— сообщается на сайте армянского военного ведомства.— Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию в Армении. В ходе телефонного разговора они коснулись миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес». Минобороны России пока не комментирует эти телефонные переговоры.

С момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября в Армении не утихают протесты. Оппозиция считает Никола Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения, в соответствии с которым часть спорных территорий отошла Азербайджану. Кризисная ситуация осложнилась сегодняшним конфликтом господина Пашиняна и Генштаба, который подтвердил требование об отставке премьера после того, как господин Пашинян уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».