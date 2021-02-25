Пашинян объявил об окончании акции в свою поддержку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о прекращении митинга на площади Республики в Ереване, на который ранее сегодня, 25 февраля, он позвал выйти своих сторонников. Напомним, в это же время в городе протестует оппозиция, демонстранты требуют отставки премьера. Господин Пашинян призывает политические силы перейти к диалогу.

«Призываю все политические силы немедленно прекратить акции неповиновения и начать диалог. Мы готовы выслушать даже самые радикально настроенные силы»,— сказал господин Пашинян на площади Республики (цитата по ТАСС). Он добавил, что, по его мнению, «президент должен подписать указ об отставке начальника Генштаба или Оник Гаспарян сам должен уйти в отставку». Напомним, армянский премьер выступает за уход главы Генштаба страны с должности, считая его виновным в попытках госпереворота. Таковыми он называет призывы Генштаба об отставке самого премьера.

С момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября в Ереване не утихают протесты. Оппозиция считает Никола Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения, в соответствии с которым часть спорных территорий отошла Баку.

Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении подтвердил требование отставки господина Пашиняна после того, как премьер уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После сегодняшних требований Генштаба об отставке Никола Пашиняна премьер призвал своих сторонников выйти на улицы.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».