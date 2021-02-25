В Перми управляющий отеля, где от кипятка погибли люди, получил пять лет колонии

Индустриальный суд Перми приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего управляющего отеля «Карамель», в котором из-за коммунальной аварии погибли пять постояльцев. Суд посчитал, что Сергей Щербаков незаконно провел перепланировку подвала жилого дома, в котором разместил гостиницу, что в итоге привело к гибели людей.

Трагедия в «Карамели» произошла утром 20 января 2020 года — из-за аварии прорвало трубу, кипяток затопил помещения. От ожогов скончались пять человек и четверо пострадали. Сразу после трагедии господин Щербаков улетел в Турцию, где скрывался от следствия. Когда он вернулся, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе следствия своей вины господин Щербаков не признал. В ходе суда прокурор попросил приговорить его к шести годам лишения свободы.

Подробнее о трагедии — в публикации “Ъ” «Обожглись на кипятке».

Константин Стерледев, Пермь