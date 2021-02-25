Индекс Dow Jones побил рекорд на фоне заявления о сохранении политики ФРС

Фондовый индекс Dow Jones достиг рекордной отметки после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что регулятор пока не собирается менять курс монетарной политики. Он отметил, что сейчас основное внимание уделяется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии.

Глава ФРС отметил, что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. «Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент закрытия рынка поднимался на 1,35%, или на 424,51 пункта, достигнув рекордных для завершения торгов 31 961,86 пункта. При этом ранее в ходе торгов он впервые превысил отметку 32 000 пунктов.

Министерство экономики США ранее назвало 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны. Глава ФРС отмечал, что на восстановление рынка труда до показателей, которые были до пандемии коронавируса, потребуется несколько лет.

О мировом падении экономики — в материале “Ъ” «Вирус с осложнениями».