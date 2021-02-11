ФРС: восстановление рынка труда США займет годы

На восстановление рынка труда в США до показателей, достигнутых до пандемии коронавируса COVID-19, потребуется несколько лет, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джером Пауэлл.

«С самого начала пандемии у нас вызывали беспокойство ее долгосрочные последствия для рынка труда. Длительное отсутствие работы может причинить серьезный ущерб жизни человека, одновременно разрушая экономический потенциал страны. Как показывает прошлый опыт, восстановление может занять годы»,— сказал господин Пауэлл на Экономическом клубе Нью-Йорка (цитата по ТАСС).

Глава ФРС добавил, что до пандемии, в январе 2020 года, уровень безработицы в стране составлял 3,5%. В апреле 2020 года он достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года уровень безработицы опустился до 6,3%. По прогнозам властей, безработица вернется к докризисным значениям не раньше 2023 года.

По данным Министерства экономики США, 2020 год стал для экономики страны худшим со времен Второй мировой войны. По итогам года ВВП США сократился на 3,5%. Международный валютный фонд прогнозирует ускорение роста американской экономики в 2021 году до 5,1%.

О перспективах восстановления национальных экономик — в материале “Ъ” «Вирус с осложнениями».