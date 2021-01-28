2020 год стал худшим для экономики США со времен Второй мировой войны

Согласно отчету Министерства экономики США, ВВП страны по итогам четвертого квартала 2020 года вырос на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, в котором был зафиксирован рекордный показатель роста экономики за всю историю ведения статистики. Тем не менее по сравнению с прошлым годом экономика США в четвертом квартале сократилась на 2,5%, а по итогам всего года ВВП страны сократился на 3,5% в годовом эквиваленте. Это худший показатель для американской экономики с 1946 года.

Столь заметное сокращение экономики США вызвано эпидемией COVID-19 и массовым закрытием бизнеса в первой половине года. Когда предприятия были вновь открыты в сентябре, ВВП страны заметно ускорился, однако вторая волна распространения коронавирусной инфекции не позволила экономике полностью оправиться от столь мощного потрясения. Согласно прогнозам аналитиков, это должно произойти уже в 2021 году, когда эпидемию удастся взять под контроль. Так, Международный валютный фонд ожидает, что экономика США вырастет на 5,1% по итогам 2021 года, в то время как экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозируют рост на 4,3%.

Тем временем Министерство труда отчиталось за очередную неделю по количеству заявок, поданных гражданами США на получение пособия по безработице. За отчетную неделю, завершившуюся 23 января, было подано 847 тыс. таких заявок, что на 67 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю.

Кирилл Сарханянц