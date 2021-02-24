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Бывший замначальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

С генерала сняли штраф

Пересмотрен приговор экс-заместителю начальника ГУ МВД по Свердловской области

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Свердловский областной суд отменил дополнительное наказание в виде штрафа и ареста имущества бывшему заместителю начальника ГУ МВД по региону генерал-майору полиции Владимиру Романюку. Ранее он был осужден на восемь с половиной лет колонии строгого режима за получение взяток от владельцев незаконных игорных заведений. Его защита считает, что облсуд учел «чрезмерную суровость приговора».


Об изменении приговора Октябрьского районного суда Екатеринбурга в отношении генерал-майора Владимира Романюка и бывшего главы ОМВД по Ярославскому району Москвы Сергея Глущенко, выступившего посредником при передаче взятки, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, Владимир Романюк и Сергей Глущенко были задержаны сотрудниками ФСБ осенью 2018 года в Москве. Они подозревались в причастности к коррупционной схеме, реализованной в 2016 году в Екатеринбурге. Суд установил, что к полковнику Глущенко обратились организаторы незаконного игорного клуба в Екатеринбурге Мартиросян и Галетян. Они попросили, чтобы полиция за денежное вознаграждение не препятствовала деятельности клуба. Сергей Глущенко договорился об этом с генералом Романюком, который с 2011 по 2017 год работал заместителем главы МВД по Свердловской области.

Генерал-майор давал распоряжения о прекращении проверок нелегального заведения, владельцы которого платили за «крышу».

Кроме того, владельцы игорного клуба отдельно платили за возврат изъятого полицией оборудования, общая сумма взяток составила 1,5 млн руб.

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Владимира Романюка виновным в получении взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), Сергея Глущенко — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1, п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оба были приговорены к разным срокам колонии строгого режима и оштрафованы на 2 млн руб.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на приговор и изменил решение суда первой инстанции, отменив назначенные ранее штрафы и аресты имущества. Кроме того, Владимиру Романюку зачли содержание под домашним арестом в период с 6 октября 2018 года по 26 декабря 2019 года и назначили наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок восемь лет три месяца колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-майора полиции.

«Глущенко назначено наказание по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно семь лет четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима»,— говорится в сообщении суда.



Адвокат Владимира Романюка Наталья Семенова сообщила, что суд учел «чрезмерную суровость приговора». По ее словам, штрафы являлись дополнительным наказанием.

Михаил Мананников, Екатеринбург


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