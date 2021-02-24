Свердловское отделение «Единой России» выбрало кандидата на мандат Владимира Терешкова

Мандат Владимира Терешкова в заксобрании Свердловской области получит Виталий Крупин. Его кандидатура была согласована на заседании президиума регионального политсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии.

«Виталий Крупин в 2016 году являлся одним из зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по спискам от "Единой России" на выборах в заксобрание области»,— пояснили в пресс-службе реготделения, уточнив, что принятое на заседании политсовета решение будет направлено на согласование в Москву. После одобрения президиума генсовета «Единой России» кандидатура Виталия Крупина будет предложена свердловской избирательной комиссии для замещения вакантного мандата.

Виталий Крупин является членом партии с 2015 года. В 2016 году стал руководителем федерального партийного проекта «Безопасные дороги» на территории Свердловской области. Господин Крупин является исполнительным директором ООО «Стройконтроль».

Напомним, 16 февраля свердловский парламент досрочно прекратил депутатские полномочия Владимира Терешкова, который скончался 26 января. Причиной смерти стали последствия коронавирса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб. На должности председателя комитета заксобрания по бюджету, финансам и налогам и председателя комиссии по регламенту, которые занимал Владимир Терешков, были назначены Петр Соколюк и Альберт Абзалов соответственно.

Анастасия Реутова