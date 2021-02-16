Свердловские депутаты избрали нового главу комитета по бюджету Им стал бывший мэр Ивдели Петр Соколюк

Депутаты законодательного собрания Свердловской области избрали Петра Соколюка и Альберта Абзалова на должности председателя комитета по бюджету, финансам и налогам и председателя комиссии по регламенту.

За кандидатуру господина Соколюка проголосовали 35 человек, один — против, трое воздержались. Назначение господина Абзалова одобрили все присутствующие на заседании парламентарии.

Напомним, оба депутата прошли предварительное согласование на уровне председателей профильных комитетов и заместителей председателя областного парламента, а также получили поддержку губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее обе должности занимал депутат Владимир Терешков, который скончался 26 января. Причиной смерти стали последствия коронавирса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

В октябре прошлого года Петр Соколюк был назначен на должность председателя комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими организациями.