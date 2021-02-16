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Свердловское заксобрание досрочно прекратило депутатские полномочия Владимира Терешкова

Заксобрание Свердловской области досрочно прекратило депутатские полномочия Владимира Терешкова. Решение было принято сегодня на заседании регионального парламента.

Депутаты исключили господина Терешкова из состава комитета по бюджету, финансам и налогам, который он возглавлял. Вместо него в состав комитета был включен депутат Петр Соколюк. Накануне фракция «Единой России» поддержала выдвижение депутата Петра Соколюка на должность председателя комитета. Окончательное решение по избранию будет принято сегодня.

Напомним, Владимир Терешков скончался 26 января. Причиной смерти стали последствия коронавирса, с которым ранее господин Терешков был госпитализирован, — у него оторвался тромб.

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