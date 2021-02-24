Clubhouse разблокировала аккаунт Владимира Соловьева

Соцсеть Clubhouse восстановила доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Ранее разблокировать страницу потребовал Роскомнадзор.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться голосовыми сообщениями без возможности записи. Чтобы воспользоваться соцсетью, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Пока у Clubhouse есть только мобильное приложение для iOS.

«Clubhouse наконец-то разблокировал мой аккаунт»,— сообщил господин Соловьев у себя в Telegram-канале.

Причина блокировки не сообщалась. Роскомнадзор потребовал от компании восстановить доступ к странице и объяснить, почему он был ограничен. Ведомство заявило, что действия Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение.

Какие инструменты контроля могут применять к Clubhouse — в материале “Ъ FM”.