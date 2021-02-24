Инвестиционная программа СвЖД в 2021 году составит 27,7 млрд рублей

Размер инвестиций в проекты Свердловской железной дороги (СвЖД) по увеличению пропускной способности магистрали в 2021 году составит 27,7 млрд руб., сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из них 16 млрд руб. инвестиционных средств будут направлены на реализацию проектов перевозок и технологической устойчивости производственного процесса. На СвЖД будут проведены мероприятия по повышению безопасности движения, обновлению предприятий путевого комплекса; обновлению оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств. Планируется обновить более 500 км железнодорожных линий.

ОАО «РЖД» продолжит реализовывать следующие проекты в пределах СвЖД:

Развитие инфраструктуры на направлении Пермь – Соликамск в связи с прогнозируемым ростом перевозок в Березниковско-Соликамском узле;

Продолжение реконструкции станций Дивья, Кухтым, Боковая, Тихая, Шестаки, Ярино, Пальники, Углеуральская, Соликамск-2;

Проведение госэкспертизы по строительству тяговых подстанций Няр и Ярино;

Начало проектирования строительства вторых путей на участках Пальники – Дивья и Углеуральская – Няр;

Продолжение работ по проектированию мостового перехода через Каму в рамках развития Пермского железнодорожного узла.

Завершение реконструкции четной сортировочной системы на станции Екатеринбург-Сортировочный

Строительство железнодорожной ветки к объектам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» к 2022 году и модернизация инфраструктуры общего пользования на станции Верхняя Салда.

По программе реконструкции пассажирских вокзалов дальних и пригородных перевозок планируется ремонт вокзального комплекса Сургут и Пермь-1, продолжение работ по модернизации санитарных комнат на пригородных вокзалах. Кроме того, планируется завершить создание пешеходного перехода на вокзале Тюмень, построить пешеходный мост на остановке ВИЗ в Екатеринбурге, а также поставить ограждения вдоль железнодорожного полотна на станции Шарташ.

Также будет обновлен парк тягового подвижного состава: на СвЖД поступит восемь магистральных электровозов 2ЭС10 «Гранит» с бустерной секцией, пять маневровых тепловозов ТЭМ14 и 11 тепловозов ТЭМ18ДМ.

В рамках проектов социального развития компания продолжит реконструкцию детских оздоровительных лагерей «Гудок» и «Зеленый луг», проектирование учебного экспозиционного центра Свердловской детской железной дороги в Екатеринбурге, проектные работы по реконструкции главного корпуса ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Перми.

Напомним, в 2020 году инвестиции в СвЖД выросли на 31% относительно 2019 года и составили 37,2 млрд руб.

Ирина Пичурина