Минэнерго: электроэнергия в 2021 году подорожает не более чем на 5%

Минэнерго России сообщило, что в соответствии с прогнозом социально-экономического развития рост цен на электроэнергию в 2021 году в среднем не превысит 5%. Ранее «Известия» привели выдержку из письма замглавы ведомства Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, в котором господин Яновский написал, что увеличение утильсбора на технику для горных работ может привести к росту тарифов на электро- и тепловую энергию.

«Возможное изменение себестоимости продукции угольных компании никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения,— разъяснило Минэнерго на своем сайте.— Изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития России и одобряемого правительством».

В ведомстве уточнили, что это справедливо и для регулирования тепловой энергии. «Аналогичная ситуация и в регулировании тепловой энергии: все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений,— уточнило ведомство.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию»,— приводили «Известия» слова замглавы Минэнерго.

Напомним, документы о повышении утильсбора прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Минпромторг и Минэкономики не прислушались к аргументам отраслевых ассоциаций, производителей и дилеров импортной техники, которая в результате может подорожать на 25–200%.

Подробнее — в материале “Ъ” «Утильсбор готов к повышению».